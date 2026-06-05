Иностранец пытался вывезти из Иркутска львиные когти

Ранее читинские таможенники обнаружили у иностранного водителя череп волка, кости верхней и нижней челюсти при попытке вывезти их в Китай через пункт пропуска Забайкальск. Мужчина заявил, что купил «череп собаки» в Иркутске и не знал о необходимости декларировать такой товар, в отношении него возбуждено административное дело.