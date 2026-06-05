На Кубани 91-летнего пенсионера оправдали по делу о развратных действиях

Уголовное дело было возбуждено после заявлений о том, что пенсионер якобы неоднократно появлялся обнаженным на улице в присутствии подростков. Один из эпизодов был зафиксирован очевидцами на видео. Санкция инкриминируемой статьи предусматривала наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.