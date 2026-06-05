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Атака БПЛА на Нижегородскую область 5 июня вторую ночь кряду: что известно?

Режим беспилотной опасности вводился в регионе с 2:00.

Режим беспилотной опасности вводился в регионе с 2:00.

Вторую ночь подряд Нижегородская область проводит в режиме беспилотной опасности: в ночь на 5 июня 2026 года над регионом дежурные силы ПВО сбили вражеские беспилотники самолётного типа.

Об этом сообщило Минобороны России в утренней сводке. Всего же над регионами России с 20:00 4 июня до 7:00 5 июня нейтрализованы 123 украинских БПЛА. На сей раз, кроме Нижегородской области, враг атаковал приграничье — Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую области, а также Московский регион, Орловскую и Тульскую области. Сбивали БПЛА и над акваториями Азовского и Чёрного морей, уточняется в сообщении.

Оповещения о режиме беспилотной опасности с призывом сохранять спокойствие нижегородцы получили около 2:00 5 июня, на утро режим пока не снят.

Точное число сбитых над регионом БПЛА и последствия атаки региональные и муниципальные власти пока уточняют. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что атаку отразили в Кстовском районе — это часть столицы ПФО с апреля 2025 года. Градоначальник добавил, что на месте работают оперативные службы, но, по предварительной информации, пострадавших и разрушений не зарегстрировано.

Международный аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) с 4:42 закрыт для приёма и отправки гражданских воздушных судов из соображений безопасности. О плане «Ковёр» информировала Росавиация. Сама воздушная гавань уточнила, что её наземные службы работают в усиленном режиме для комфорта пассажиров.

Напомним, накануне, в ночь на 4 июня, над регионом, в том числе над большим Нижним Новгородом, уничтожили 25 БПЛА, сообщал губернатор Глеб Никитин. Пострадавших не было, городской инфраструктуре Нижнего Новгорода ущерба не нанесли.

Ранее резервисты отряда «Барс-НН» рассказали, как они уничтожают четыре вражеских беспилотника в нижегородском небе за два дня.

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