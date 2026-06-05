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Воронежца оштрафовали за незаконное ношение формы подполковника ВВС

Мужчина пришел в форме к зампрокурора области, еще и украсив китель медалью «Золотая Звезда».

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже мировой судья вынес решение по делу местного жителя, который незаконно надел военную форму со знаками отличия. Мужчину признали виновным в нарушении правил ношения форменной одежды и символики государственных военизированных организаций. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 4 июня.

По данным следствия, 12 марта мужчина пришел на личный прием к заместителю прокурора Воронежской области в форме подполковника ВВС России. Дополнительно он украсил китель медалью «Золотая Звезда», которая вручается Героям Российской Федерации.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина никогда не служил в звании подполковника и не имеет права на столь высокую госнаграду. Как признался сам нарушитель, весь комплект формы и муляж медали он просто заказал на маркетплейсе.

По решению суда обвиняемому назначен административный штраф в размере тысячи рублей. Кроме того, всю незаконно приобретенную форму и символику у него конфисковали. На данный момент постановление суда еще не вступило в законную силу.

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