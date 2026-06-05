Состояние экс-продюсера Газманова резко ухудшилось в СИЗО

Ему предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также по статье о нарушении авторских прав (ч. 2 ст. 146 УК РФ). Фигурант дела вину не признаёт, при этом защита настаивает на наличии соглашений, фиксирующих отсутствие взаимных претензий, включая финансовые.