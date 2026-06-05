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В Севастополе пресекли три попытки атаки ВСУ

В ночь на пятницу, 5 июня, Севастополь подвергся серии воздушных нападений. Противовоздушная оборона и мобильные огневые группы успешно пресекли попытки вражеских сил прорваться к объектам в городе.

Источник: Life.ru

Всего за минувшее время было зафиксировано три волны активности ВСУ. В результате эффективной работы защитных систем в небе над регионом удалось уничтожить 11 летательных аппаратов.

Несмотря на успешное отражение ударов, падение обломков привело к порче имущества. В Ленинском районе зафиксированы трещины в оконных проемах двух многоэтажек, а в одной из квартир пострадала рама.

В Нахимовском секторе осколки сбитого дрона повредили кровлю частного строения. На данный момент информация о критических разрушениях инфраструктуры не поступала.

Глава региона Михаил Развожаев подчеркнул, что в результате происшествия никто из местных жителей не получил ранений. Сейчас профильные службы обследуют территории, где могли упасть части перехваченных БПЛА, чтобы окончательно оценить нанесенный ущерб.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении шести украинских беспилотных летательных аппаратов в регионе дежурными средствами ПВО за ночь. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, на местах работают оперативные группы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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