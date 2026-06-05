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В отношении мирового судьи из Кропоткина в отставке возбудили уголовное дело

Председатель Следственного комитета России возбудил уголовное дело в отношении мирового судьи судебного участка № 68 Кропоткина Краснодарского края в отставке Светланы Степаненко. Решение принято с согласия Высшей квалификационной коллегии судей, передает пресс-служба СКР.

Источник: Коммерсантъ

Бывшей судье инкриминируют получение взяток через посредника (ч. 1 ст. 291.2 и ч. 4 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в марте и апреле 2025 года она получила через судебного пристава Романа Трутнева денежные средства в размере 10 тыс. и 50 тыс. руб.

Как полагают следователи, деньги передавались в интересах лица, привлекавшегося к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Следствие считает, что за вознаграждение судья дважды откладывала рассмотрение административного материала.

В Следственном комитете сообщили, что по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств.

СК