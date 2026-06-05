В отношении мирового судьи из Кропоткина в отставке возбудили уголовное дело

Бывшей судье инкриминируют получение взяток через посредника (ч. 1 ст. 291.2 и ч. 4 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в марте и апреле 2025 года она получила через судебного пристава Романа Трутнева денежные средства в размере 10 тыс. и 50 тыс. руб.