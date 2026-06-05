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На сотрудницу службы отлова животных напали на севере Волгограда

Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде на Нижних Баррикадах защитники бродячих животных напали на сотрудницу службы отлова, когда та приехала по заявке за псом, укусившим человека. Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в Краснооктябрьском районе, сообщили в главке МВД по региону.

— При выполнении работ по отлову животного на сотрудницу муниципального учреждения было совершено нападение жителями одного из домов на улице Прибалтийской, — рассказали в полиции.

Теперь полицейские установят всех участников конфликта и дадут правовую оценку произошедшему.