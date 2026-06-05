На сотрудницу службы отлова животных напали на севере Волгограда

В Волгограде на Нижних Баррикадах защитники бродячих животных напали на сотрудницу службы отлова, когда та приехала по заявке за псом, укусившим человека. Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в Краснооктябрьском районе, сообщили в главке МВД по региону.