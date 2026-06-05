Шесть поездов «Таврия» из Крыма в Москву задерживается в пути

«После вчерашней временной отмены движения в связи с беспилотной опасностью, сегодня, 5 июня, в пути задерживаются поезда “Таврия”, — говорится в материале.
Так, задерживаются следующие поезда в столицу: № 174 Евпатория — Москва отправлением 3 июня — на шесть часов, № 092 Севастополь — Москва отправлением 3 июня — на 11 часов, № 098 Симферополь — Москва отправлением 4 июня — на 1,5 часа, № 028 Симферополь — Москва отправлением 4 июня — на 2,5 часа, № 092 Севастополь — Москва отправлением 4 июня — на 6,5 часа, № 098 Симферополь — Москва отправлением 5 июня — на пять часов.
Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой.