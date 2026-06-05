Бродячая собака разорвала лицо восьмилетнему ребенку возле школы в российском городе

По словам мужчины, директор школы скорую не вызвала. Вместо этого педагог обвинила во всём саму девочку, заявив, что не нужно было трогать животное. Родители утверждают, что калитка во двор всегда открыта, поэтому туда постоянно заходят бродячие собаки — их подкармливают охранницы.