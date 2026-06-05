Бродячая собака разорвала лицо восьмилетнему ребенку возле школы в российском городе

В Краснодаре бездомная собака набросилась на восьмилетнюю девочку прямо в школьном дворе. Ребёнку диагностировали рваные раны лица, провели операцию под общим наркозом. Об этом пишет «Осторожно, новости».
Второклассница посещала платный лагерь на базе школы № 73 на Сормовской улице. 3 июня на территорию забежала бродячая собака и напала на ребёнка. Отец пострадавшей рассказал, что у дочери сильно повреждено нижнее веко, на лице — рваные раны и ссадины.
По словам мужчины, директор школы скорую не вызвала. Вместо этого педагог обвинила во всём саму девочку, заявив, что не нужно было трогать животное. Родители утверждают, что калитка во двор всегда открыта, поэтому туда постоянно заходят бродячие собаки — их подкармливают охранницы.
Семья пострадавшей намерена жаловаться на бездействие директора.
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