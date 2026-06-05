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На востоке Москвы найдена мертвой беременная женщина

В квартире на Алтайской улице в Москве накануне обнаружили тело 28-летней беременной женщины со следами удушения. В убийстве заподозрили ее знакомого, мужчина задержан, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СКР в «Максе».

В квартире на Алтайской улице в Москве накануне обнаружили тело 28-летней беременной женщины со следами удушения. В убийстве заподозрили ее знакомого, мужчина задержан, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СКР в «Максе».

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия. Назначены необходимые судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности). Расследование взяла на контроль прокуратура Восточного административного округа.