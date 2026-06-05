Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алуште машинист экскаватора насмерть сбил дорожного рабочего: его будут судить

Насмерть сбивший дорожного рабочего машинист экскаватора пойдет под суд в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

В Алуште машиниста экскаватора обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла 20 декабря 2025 года в селе Изобильное. 24-летний машинист управлял экскаватором на стройке. Спецтехника ехала задним ходом. Однако машинист не убедился в безопасности маневра. Из-за этого экскаватор сбил дорожного рабочего.

«В результате неосторожных действий мужчина получил многочисленные травмы, которых скончался в медучреждении», — рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что уголовное дело направили в суд.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше