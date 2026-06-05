Baza: Чиновник в Волгограде проработал 142 дня за семь лет

На допросе следователи заявили, что во время госслужбы чиновник якобы обманывал районную администрацию, так как в рабочее время постоянно был в разъездах по своим частным юридическим подработкам. При этом за семь лет работы он получил около 5,2 миллиона рублей, за что ему вменяют мошенничество в крупном размере. Утверждается, что доказательством послужили биллинги телефона Белова, который в администрации за все это время побывал всего 142 дня.