Опубликованы новые кадры из леса в Красноярском крае, где пропали Усольцевы

С 4 по 9 июня на Кутурчинском Белогорье вновь проходят поиски семьи Усольцевых, пропавших осенью 2025 года. СК по Красноярскому краю и Хакасии опубликовал оперативное видео. В мероприятиях задействованы опытные специалисты: спасатели, силовики, а также участники отряда «ЛизаАлерт». Всего — 80 человек. Специалисты будут применять БПЛА, транспорт повышенной проходимости и криминалистическую технику.
Сейчас территория закрыта для добровольцев и представителей СМИ, установлен блокпост.
Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь и пес пропали во время похода в сентябре 2025 года. Основной версией следствия остается несчастный случай.
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