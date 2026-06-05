Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять участников банды убийц и вымогателей предстанут перед судом в Челябинской области

Лидер банды умер, на него не стали возбуждать уголовное дело.

Источник: dostup1.ru

Пять участников банды убийц и вымогателей предстанут перед судом в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, фигуранты с января 2010 года по апрель 2016-го вошли в состав банды, которая действовала на территории Карталов.

«Ее участники, действуя в разное время и в разных составах, вымогали деньги у владельцев диспетчерских служб такси, водителей маршруток, предпринимателей, совершали убийства граждан в случае их отказа подчиняться», — рассказали в региональной прокуратуре.

В ходе расследования у обвиняемых арестовано имущество на общую сумму более 4 млн рублей.

«Всем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — говорят в надзорном ведомстве.