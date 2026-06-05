Пять участников банды убийц и вымогателей предстанут перед судом в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По версии следствия, фигуранты с января 2010 года по апрель 2016-го вошли в состав банды, которая действовала на территории Карталов.
«Ее участники, действуя в разное время и в разных составах, вымогали деньги у владельцев диспетчерских служб такси, водителей маршруток, предпринимателей, совершали убийства граждан в случае их отказа подчиняться», — рассказали в региональной прокуратуре.
В ходе расследования у обвиняемых арестовано имущество на общую сумму более 4 млн рублей.
«Всем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — говорят в надзорном ведомстве.