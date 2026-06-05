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69-летний водитель «Лады» врезался в дерево и погиб в ДТП под Воронежем

В Верхнемамонском районе пожилой водитель не справился с управлением.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла 4 июня около 12:20 на первом километре дороги «Павловск — Калач — Петропавловка — Верхний Мамон — Бычок — хутор Лукьянчиков». По предварительным данным, 69-летний житель Верхнемамонского района за рулем автомобиля «Лада 210540» не справился с управлением и погиб в ДТП.

В региональном ГУ МВД 5 июня сообщили, что машина погибшего выехала на встречную полосу, а затем съехала с дороги и врезалась в дерево. Мужчину с тяжелыми травмами успели доставить в больницу, но спасти его не удалось.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины этой аварии.

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