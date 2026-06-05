Восемь поездов «Таврия» из Крыма задерживаются в пути

Как сообщал перевозчик накануне, утром в четверг было задержано 13 поездов из-за приостановки движения на фоне опасности БПЛА.
«Обращаем ваше внимание: после вчерашней временной отмены движения в связи с беспилотной опасностью, сегодня, 5 июня, в пути задерживаются поезда “Таврия”… Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой», — говорится в сообщении компании.
Так, по состоянию на 9.00 мск задерживаются поезда из Крыма, в том числе отправлением 3 июня: № 078 Симферополь — Санкт-Петербург — на 5 часов, № 174 Евпатория — Москва — на 6 часов и № 092 Севастополь — Москва — на 11 часов.
Еще следуют с опозданием четыре поезда, отправленные 4 июня: № 098 Симферополь — Москва — на 1,5 часа, № 076 Симферополь — Омск — на 4,5 часа, № 028 Симферополь — Москва — на 2,5 часа и № 092 Севастополь — Москва — на 6,5 часов.
Также задерживается состав № 098 Симферополь — Москва отправлением 5 июня — на 5 часов.
«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», — заключили в ГСЭ.