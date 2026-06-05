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Стали известны подробности атаки БПЛА на Нижегородскую область 5 июня

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Кстовском районе.

В Кстовском районе силы ПВО успешно отразили атаку БПЛА 5 июня. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, каких‑либо повреждений также не зафиксировано. На месте происшествия в настоящий момент работают специалисты.

Ранее аэропорт Нижнего Новгорода снова ввел ограничения из-за атаки БПЛА.

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