В Уссурийске пятилетний ребёнок получил сотрясение в детском саду

Воспитатель не смогла объяснить происхождение гематомы. Позже в больнице у ребёнка подтвердили ушиб головы и сотрясение мозга.
Заведующая отказывается показывать видео с камер за тот день — по её словам, нет согласия родителей других детей. Однако существуют записи с других дат, где персонал обращается с малышами слишком жёстко.
Ранее в Перми на детской площадке мужчина силой дотащил плачущего мальчика до качелей-весов и ударил его головой о металлическую конструкцию, а мать пострадавшего сидела рядом, выпивала и поддакивала агрессору. Очевидцы вызвали полицию, в ГУ МВД по Пермскому краю начали проверку.
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