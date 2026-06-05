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Волгоградка убила сожителя одним ударом ножа в спину

В Волгоградской области задержана местная жительница по подозрению в убийстве 44-летнего мужчины.

В Волгоградской области задержана местная жительница по подозрению в убийстве 44-летнего мужчины, с которым она проживала. Женщина нанесла ему один смертельный удар в спину кухонным ножом, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, убийство было совершено на бытовой почве в городе Фролово. Женщина выпивала с сожителем и, как это зачастую бывает, собутыльники поссорились. Подозреваемая взяла нож и нанесла им удар и резаную рану в область спины. Ранение оказалось смертельным. После этого женщина сбежала с места преступления, но утром вернулась. Она сама позвонила в полицию, сообщив, что якобы случайно нашла тело возлюбленного.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос о мере пресечения подозреваемой.

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