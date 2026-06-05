Фроловчанка убила сожителя и попыталась «повесить» расправу на неизвестных

Жительницу города Фролово задержали по подозрению в убийстве сожителя. По версии следствия, она одним ударом зарезала 44-летнего мужчину кухонным ножом. А потом попыталась уйти от ответственности.
По предварительным данным, 2 июня женщина и её гражданский супруг устроили застолье, в ходе которого между ними разгорелась ссора. Разъяренная фроловчанка схватилась за нож и ударила им сожителя в спину. Рана оказалась смертельной.
«Фигурантка скрылась с места происшествия. А утром, вернувшись домой, вызвала бригаду скорой и полицию, сообщив о якобы случайном обнаружении тела», — сообщает представитель СУ СК по Волгоградской области Ирина Брагина.
Уголовное дело возбудил Михайловский межрайонный следственный отдел ведомства. Решается вопрос об аресте подозреваемой.
Ранее трагедия после застолья произошла в Волгограде: приятель до смерти избил знакомого.