Пьяная москвичка нашла ключ в чужом ботинке и обокрала квартиру в Подольске

Пьяная жительница Москвы нашла в подъезде дома в Подольске оставленный ботинок, в котором находился ключ от квартиры. Он подошел к замку, после чего женщина вынесла из жилья чужие вещи. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— Она поднялась на лифте на 16-й этаж. В тамбуре женщина решила украсть стоявшие у двери ботинки, однако обнаружила в них ключ, который подошел к одному из замков входной двери квартиры. Правонарушительница проникла в жилище и похитила два ноутбука, одежду, водительское удостоверение, духи, наушники и зарядное устройство, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел в жилом доме в микрорайоне Кузнечики. Украв вещи, москвичка скрылась с места. Ее местонахождение установили благодаря записям с камер видеонаблюдения. После задержания женщина призналась, что отнесла похищенное в скупку, выручила за это деньги и потратила их на себя. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Ее заключили под стражу. Похищенное вернут владельцу.
Ранее мужчина украл 1,3 миллиона рублей из квартиры на Фестивальной улице на севере столицы. Полицейские задержали подозреваемого. Они выяснили, что у мужчины были ключи от квартиры, так как раньше он сам в ней проживал. В его отношении возбудили уголовное дело.