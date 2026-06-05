Пьяная москвичка нашла ключ в чужом ботинке и обокрала квартиру в Подольске

Инцидент произошел в жилом доме в микрорайоне Кузнечики. Украв вещи, москвичка скрылась с места. Ее местонахождение установили благодаря записям с камер видеонаблюдения. После задержания женщина призналась, что отнесла похищенное в скупку, выручила за это деньги и потратила их на себя. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Ее заключили под стражу. Похищенное вернут владельцу.