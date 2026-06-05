Три случая материнской смертности в Жамбылской области: министр сделала заявление

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова подвергла критике организацию службы родовспоможения в Жамбылской области. На совещании с медицинской общественностью региона она поручила принять безотлагательные меры для повышения качества медицинской помощи женщинам и детям.
Поводом для жесткой оценки стали продолжающиеся случаи материнской смертности в области, несмотря на проводимую работу и контроль со стороны уполномоченных органов. За первые четыре месяца текущего года в регионе зарегистрировали три случая материнской смертности.
Проверки охватили все организации родовспоможения, однако количество обращений и жалоб жителей на качество медицинской помощи остается высоким. Каждый случай материнской смертности требует детального разбора и системных решений.
Необходимо не формально подходить к вопросам маршрутизации, кадрового обеспечения и наблюдения беременных женщин, а выстраивать полноценную систему сопровождения пациенток на всех этапах, подчеркнула Акмарал Альназарова.
Министр поручила усилить межведомственное взаимодействие на уровне первичной медико-санитарной помощи, обеспечить своевременное выявление осложнений беременности и повысить качество патронажного наблюдения.
Особое внимание будет уделено персональной ответственности руководителей медицинских организаций за результаты работы и качество оказания помощи пациенткам.