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Три случая материнской смертности в Жамбылской области: министр сделала заявление

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила принять меры для повышения качества помощи женщинам и детям в Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Источник: Nur.kz

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова подвергла критике организацию службы родовспоможения в Жамбылской области. На совещании с медицинской общественностью региона она поручила принять безотлагательные меры для повышения качества медицинской помощи женщинам и детям.

Поводом для жесткой оценки стали продолжающиеся случаи материнской смертности в области, несмотря на проводимую работу и контроль со стороны уполномоченных органов. За первые четыре месяца текущего года в регионе зарегистрировали три случая материнской смертности.

Проверки охватили все организации родовспоможения, однако количество обращений и жалоб жителей на качество медицинской помощи остается высоким. Каждый случай материнской смертности требует детального разбора и системных решений.

Необходимо не формально подходить к вопросам маршрутизации, кадрового обеспечения и наблюдения беременных женщин, а выстраивать полноценную систему сопровождения пациенток на всех этапах, подчеркнула Акмарал Альназарова.

Министр поручила усилить межведомственное взаимодействие на уровне первичной медико-санитарной помощи, обеспечить своевременное выявление осложнений беременности и повысить качество патронажного наблюдения.

Особое внимание будет уделено персональной ответственности руководителей медицинских организаций за результаты работы и качество оказания помощи пациенткам.