База с личными данными 16 млн казахстанцев: полиция и КНБ провели обыски у коллекторов

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, сотрудниками управления по противодействию киберпреступности ДП области Жетісу совместно с сотрудниками ДКНБ при координации прокуратуры региона пресечена предполагаемая противоправная деятельность коллекторского агентства, связанная с незаконным использованием персональных данных граждан Республики Казахстан.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Талдыкоргана установлено, что сотрудники одного из коллекторских агентств незаконно использовали специализированную информационную систему, содержащую персональные данные порядка 16 миллионов граждан страны. База позволяла осуществлять поиск сведений по фамилии, имени, отчеству, ИИН и номеру мобильного телефона.
В рамках расследования задержаны трое лиц, причастных к организации и использованию указанной базы данных. По местам их проживания и работы проведены санкционированные обыски.
В результате изъято значительное количество компьютерной техники и мобильных устройств, которые могли использоваться для хранения и обработки персональных данных. Также для проведения проверочных мероприятий в органы внутренних дел доставлены несколько человек.
По данному факту проводится досудебное расследование. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также источник получения и распространения конфиденциальной информации.