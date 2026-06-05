В Сочи осудили гражданина Абхазии за нападения на журналистов в Сухуме

Центральный районный суд города Сочи вынес приговор гражданину Абхазии Кану Кварчии. Он признан виновным в организации группового вооруженного разбоя (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Потерпевшими по делу признаны трое граждан России.
Как установил суд, преступление было совершено в ноябре 2025 года в Сухуме. Подсудимый и его сообщники (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство) спланировали нападение на сотрудников редакции газеты «Абхазский Вестник». Налетчики были убеждены, что российские журналисты тайно администрируют интернет-ресурсы, на которых публикуется критика в адрес абхазской оппозиции.
Применив физическую силу и используя оружие, нападавшие ограбили россиян. Добычей преступников стали деньги и ценные личные вещи пострадавших на общую сумму более 2 миллионов рублей.
Поскольку Кан Кварчия скрылся от правоохранительных органов и в настоящее время находится в розыске, судебный процесс проходил без его присутствия. Приговор вынесли заочно.
Суд назначил Кварчии наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, судья полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба на сумму 1 780 000 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.