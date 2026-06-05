Полиция проводит проверку после нападения собаки на школьницу в Краснодаре

В Краснодаре начали проверку после нападения бродячей собаки на 8-летнюю девочку. Все произошло 3 июня на территории школы, там девочка посещала летний лагерь. Во время прогулки на нее набросилась собака, которая разорвала ребенку лицо.
«В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в пресс-службе УВМ по Краснодару.
Ребенок был доставлен в больницу. Девочке сделали операцию. По словам родителей, сильнее всего пострадало нижнее веко.
«По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение», — добавили в полиции.