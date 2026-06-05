Актера Александра Балуева обвинили в невыплате авторских отчислений за спектакль

Актера Александра Балуева обвинили в невыплате авторских отчислений за использование перевода французской пьесы. С соответствующими претензиями выступила переводчица Ирина Прохорова.
По словам Прохоровой, более 10 лет назад она перевела комедию «Пижама на шестерых», которая легла в основу спектакля «Всем добрый вечер». Переводчица утверждает, что постановка была создана с использованием ее работы, однако договор с ней заключен не был.
За показы спектакля в Новосибирске и Новокузнецке в 2024 году Прохорова потребовала выплатить ей 168 тысяч рублей, что составляет 6 процентов от кассовых сборов. При этом, по ее словам, в документах правообладателя указано, что постановка основана именно на ее переводе.
Суды нескольких инстанций встали на сторону Балуева, признав за ним право на использование перевода при постановке и дальнейшем показе спектакля. Переводчица намерена оспорить эти решения в Верховном суде, передает Telegram‑канал Mash.
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