Актера Александра Балуева обвинили в невыплате авторских отчислений за спектакль

За показы спектакля в Новосибирске и Новокузнецке в 2024 году Прохорова потребовала выплатить ей 168 тысяч рублей, что составляет 6 процентов от кассовых сборов. При этом, по ее словам, в документах правообладателя указано, что постановка основана именно на ее переводе.