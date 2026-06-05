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53-летняя женщина пострадала в ДТП с грузовиком в Ленинском районе Воронежа

На улице Матросова столкнулись грузового автомобиль «КамАЗ» и легковой «Дэо Матиз».

Источник: Комсомольская правда

Днем 4 июня в Ленинском районе Воронежа на улице Матросова, 100 А, столкнулись грузового автомобиль «КамАЗ» и легковой «Дэо Матиз». В результате травмы получила 53-летняя женщина, управлявшая иномаркой. Ее госпитализировали. Информация об аварии поступила в оперативно-дежурную смену регионального управления МЧС в 15:41.

По предварительным данным регионального ГУ МВД, женщина ехала со стороны Ворошилова и при выполнении левого поворота в сторону улицы Острогожской не уступила дорогу встречному грузовику, которым управлял 53-летний мужчина. От удара из «КамАЗа» вылилась бетонная смесь.

— ДТП потребовало вмешательства экстренных служб для ликвидации последствий и обеспечения безопасности движения на данном участке дороги, — уточнили в МЧС.

Прибывшие спасатели смыли бетонную смесь, разлитую на проезжую часть в результате столкновения, и собрали необходимую информацию об обстоятельствах случившегося. Теперь устанавливаются все причины и детали аварии.

Всего, по данным полиции, за сутки в регионе зарегистрировали 82 ДТП. Из них 57 случилось в Воронеже, 10 — на федеральных трассах, а 15 — в районах области. В 8 авариях травмы получили 8 человек, еще двое погибли.

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