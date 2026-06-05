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16 челябинцев отдали под суд за организацию вебкам-студий

В Челябинске передали в суд уголовное дело 16 членов группировки, заработавших более 16 миллионов рублей за счет нелегальных вебкам-студий, распространявших порнографические материалы. За изготовление и оборот запрещенного контента им грозит до 6 лет лишения свободы с лишением права администрировать сайты на срок еще до 15 лет.

Как сообщили в Советском суде Челябинска, незаконный бизнес организовал 27-летний уроженец Сатки, привлекший к организации сети студий еще 15 соучастников. Следствие установило, что именно он распределял между ними незаконно полученные доходы. Кроме производства и распространения порно в интернете ему предстоит ответить еще и за легализацию средств, полученных преступным путем.

Организованные группировкой вебкам-студии работали в Челябинске с января 2022 по май 2025 года, пока их деятельность не пресекли правоохранительные органы.

«Дата рассмотрения уголовного дела будет назначена в ближайшее время», — сообщили в судебной инстанции.