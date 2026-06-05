16 челябинцев отдали под суд за организацию вебкам-студий

Как сообщили в Советском суде Челябинска, незаконный бизнес организовал 27-летний уроженец Сатки, привлекший к организации сети студий еще 15 соучастников. Следствие установило, что именно он распределял между ними незаконно полученные доходы. Кроме производства и распространения порно в интернете ему предстоит ответить еще и за легализацию средств, полученных преступным путем.
Организованные группировкой вебкам-студии работали в Челябинске с января 2022 по май 2025 года, пока их деятельность не пресекли правоохранительные органы.
«Дата рассмотрения уголовного дела будет назначена в ближайшее время», — сообщили в судебной инстанции.