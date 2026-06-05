Охотник из Лесного отправится на принудительные работы за случайное убийство

Напомним, по данным следствия, 9 января обвиняемый в лесном массиве Нижнетуринского участкового лесничества с карабином «ОП-СКС» охотился с товарищем. В условиях плохой видимости он принял силуэт другого охотника, находившегося на расстоянии более 100 метров, за косулю и произвел выстрел. Ему показалось, что он четко видит голову и уши животного. В результате огнестрельного ранения пострадавший скончался на месте. Сначала Андрей Кузнецов не понял, что кричал человек, а когда подошел ближе, то увидел уже бездыханное тело товарища.