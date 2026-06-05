КГК Беларуси раскрыл крупную аферу с покупкой элитной недвижимости

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси раскрыл крупную аферу с покупкой элитной недвижимости. Подробности сообщили в эфире телеканала ОНТ.
В схеме был замешан руководитель одной из фирм Минской области, которая на протяжении 25 лет занималась производством деталей и комплектующих.
— В апреле-мае этого года столичным управлением пресечена международная преступная схема уклонения от уплаты налогов и последующего вывода незаконных доходов за рубеж с целью инвестирования в элитную недвижимость на территории иностранных государств, таких как Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, — озвучил подробности рассказал начальник управления ДФР КГК по Минской области и Минску Дмитрий Дягилев.
Первоначальная установленная сумма сокрытой выручки составила 2,5 миллиона рублей. Деньги оставались за границей, вкладывались в квартиры, которые в дальнейшем вовлекались в коммерческую деятельность и сдавались в аренду.
Как рассказал задержанный наемный директор компании, часть прибыли находилась в подконтрольной фиктивной фирме на территории России. Это значит, что деньги не подпадали под налоговое законодательство Беларуси.
При обысках в офисе компании была изъята учетная документация, а также бумаги на недвижимость. На имущество фигурантов (речь идет про дорогие автомобили, элитную недвижимость, деньги на расчетных счетах) был наложен арест на общую сумму 5 миллионов долларов.
— Фигуранты дали признательные показания и обеспечили погашение ущерба путем перечисления на депозитный счет управления 2 млн рублей, — сказал Дягилев.
Однако руководитель компании попробовал выйти на должностное лицо в ДФР, чтобы дать взятку и решить вопрос в свою пользу. Кроме того, личный водитель вызвался помочь, подстрекал начальника к даче взятки в сумме не менее 60 000 долларов.
— Подозреваемые, давшие обещание на решение положительного вопроса по проводимым проверкам, не намеревались передать денежные средства в качестве взятки, а присваивали их и распоряжались по своему усмотрению на приобретение дорогостоящих автомобилей и ведение роскошного образа жизни, — обратил внимание оперативный сотрудник управления ДФР Комитета госконтроля по Минской области и Минску.
Фигуранты задержаны, им грозит до 10 лет тюрьмы.