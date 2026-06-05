КГК Беларуси раскрыл крупную аферу с покупкой элитной недвижимости

Однако руководитель компании попробовал выйти на должностное лицо в ДФР, чтобы дать взятку и решить вопрос в свою пользу. Кроме того, личный водитель вызвался помочь, подстрекал начальника к даче взятки в сумме не менее 60 000 долларов.