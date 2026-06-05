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Собянин сообщил об уничтожении уже шести БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще три украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще три украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем канале в МАКС.

Всего за ночь 5 июня над российскими регионами сбили 123 беспилотника. В Минобороны отчитались, что вражеские БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее украинские беспилотники атаковали автобус сообщением в ДНР. По последним данным, погибли восемь человек. Среди раненых оказалось большое количество жителей других регионов, в том числе Ярославской области и Тывы.

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