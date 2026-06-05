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Мужчина, задушивший беременную женщину в Москве, мог убить ее во время ссоры

Мужчина, задушивший беременную женщину в квартире дома на Алтайской улице в Москве, мог совершить преступление во время ссоры с потерпевшей. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили в правоохранительных органах.

Мужчина, задушивший беременную женщину в квартире дома на Алтайской улице в Москве, мог совершить преступление во время ссоры с потерпевшей. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили в правоохранительных органах.

— Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к погибшей. Между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину, — передает слова собеседника ТАСС.

Тело потерпевшей обнаружили в квартире дома 4 июня. Погибшей было 28 лет. Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался знакомый женщины. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следователи назначили экспертизы. Они устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее житель Пермского края задушил в автомобиле свою беременную любовницу. Он убил женщину, чтобы скрыть измену от жены. Тело потерпевшей злоумышленник отвез на свалку. Впоследствии его задержали и возбудили уголовное дело.