Известную спортсменку обвинили в избиении бойфренда

Конфликт разгорелся прямо на территории спортивного комплекса. Спортсменка расстроилась из-за того, что парень не захотел провести с ней время, начала оскорблять его, а затем пустила в ход кулаки. Позже похожая сцена повторилась у стойки регистрации отеля, расположенного там же. По данным источника, всё это время спортсмен не сопротивлялся.