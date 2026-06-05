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Известную спортсменку обвинили в избиении бойфренда

Румынскую гимнастку Сабрину Войню, призёрку чемпионатов Европы, обвинили в избиении собственного парня — члена мужской сборной Румынии Щербана Котилрана.

Румынскую гимнастку Сабрину Войню, призёрку чемпионатов Европы, обвинили в избиении собственного парня — члена мужской сборной Румынии Щербана Котилрана. Об этом пишет Golazo.

Конфликт разгорелся прямо на территории спортивного комплекса. Спортсменка расстроилась из-за того, что парень не захотел провести с ней время, начала оскорблять его, а затем пустила в ход кулаки. Позже похожая сцена повторилась у стойки регистрации отеля, расположенного там же. По данным источника, всё это время спортсмен не сопротивлялся.

После случившегося Котилран обратился в полицию и зафиксировал побои.

Моменты избиения могли попасть на камеры видеонаблюдения, отмечает издание.

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