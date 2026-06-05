СК возбудил дело после ДТП с пятью погибшими в Удмуртии

От полученных травм на месте скончались оба водителя, женщина-пассажир, а также двое несовершеннолетних двух и восьми лет, находившихся в автомобиле Ford. Еще пять человек — четыре пассажира Kia и пятилетняя девочка из Ford — госпитализированы с травмами различной степени тяжести.