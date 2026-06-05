СК возбудил дело после ДТП с пятью погибшими в Удмуртии

В Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли пять человек и еще пять получили ранения. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
Авария произошла в ночь на 5 июня на 33-м километре автодороги Костино — Камбарка в Сарапульском районе. По предварительным данным, автомобиль Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Kia Spectra.
От полученных травм на месте скончались оба водителя, женщина-пассажир, а также двое несовершеннолетних двух и восьми лет, находившихся в автомобиле Ford. Еще пять человек — четыре пассажира Kia и пятилетняя девочка из Ford — госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
«В Сарапульском районе по факту ДТП, в результате которого погибли пять человек, возбуждено уголовное дело», — указано в официальном сообщении ведомства.
В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.