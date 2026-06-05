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Мошенники начали пугать россиян «удалением аккаунта»

Аферисты рассылают ложные уведомления и получают доступ к учётным записям пользователей.

Источник: Хабаровский край сегодня

Аккаунты в мессенджере похищают мошенники, представляясь его администрацией. Для этого злоумышленники отправляют пользователям ложные уведомления о грозящем «удалении аккаунта», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Жертве приходит сообщение якобы от администрации мессенджера с предупреждением о скором удалении учетной записи и предложением срочно «отменить процедуру». В состоянии стресса пользователь переходит по ссылке или нажимает кнопку, после чего передает мошенникам код авторизации и доступ к своему аккаунту, — предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Россиянам, которые могут получить подобное сообщение, советуют не торопиться «отменять удаление аккаунта». Нужно проверить подлинность уведомления.

— Сделать это несложно. Официальные сервисные аккаунты не имеют статуса «Был (а) недавно», не предлагают добавить их в контакты или заблокировать. Кроме того, стоит обращать внимание на дату создания и страну регистрации аккаунта. Если «официальный представитель» зарегистрирован лишь в 2024—2025 году или привязан к неожиданной стране, это серьезный повод усомниться в его подлинности, — подчеркнули в ведомстве.