Мошенники начали пугать россиян «удалением аккаунта»

— Сделать это несложно. Официальные сервисные аккаунты не имеют статуса «Был (а) недавно», не предлагают добавить их в контакты или заблокировать. Кроме того, стоит обращать внимание на дату создания и страну регистрации аккаунта. Если «официальный представитель» зарегистрирован лишь в 2024—2025 году или привязан к неожиданной стране, это серьезный повод усомниться в его подлинности, — подчеркнули в ведомстве.