Болгарка и платок: мужчина погиб во время работ во дворе

Несчастный случай произошел в Ушачском районе.
По данным ведомства, 64-летний мужчина работал во дворе частного дома с углошлифовальной машиной. Чтобы защититься от пыли во время очистки металла от ржавчины, он повязал на голову и шею платок.
В какой-то момент свободный край ткани попал во вращающуюся насадку инструмента. Вал мгновенно намотал платок и затянул на шее петлю.
«Мужчина скончался до прихода помощи», — сообщили в ГКСЭ.
Проведенная экспертиза показала, что смерть мужчины наступила от механической асфиксии (удушья). Отмечается, что погибший был трезв.