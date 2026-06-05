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Болгарка и платок: мужчина погиб во время работ во дворе

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Несоблюдение техники безопасности привело к гибели человека, об этом рассказали в пресс-службе ГКСЭ.

Источник: Sputnik.by

Несчастный случай произошел в Ушачском районе.

По данным ведомства, 64-летний мужчина работал во дворе частного дома с углошлифовальной машиной. Чтобы защититься от пыли во время очистки металла от ржавчины, он повязал на голову и шею платок.

В какой-то момент свободный край ткани попал во вращающуюся насадку инструмента. Вал мгновенно намотал платок и затянул на шее петлю.

«Мужчина скончался до прихода помощи», — сообщили в ГКСЭ.

Проведенная экспертиза показала, что смерть мужчины наступила от механической асфиксии (удушья). Отмечается, что погибший был трезв.