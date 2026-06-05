В Новосибирской области за 5 месяцев в ДТП погибли 58 человек

За пять месяцев 2026 года в Новосибирской области произошло 833 ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.
В этих авариях погибли 58 человек, еще 995 получили ранения. В самом Новосибирске ранения получили 580 человек, погибло 13, с пострадавшими произошло 494 аварии.
В Госавтоинспекции напомнили, что соблюдение правил дорожного движения — это не только требование закона, но и важная часть культуры вождения, которая определяет безопасность всех участников движения.