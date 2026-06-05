В Омской области 16-летний мотоциклист без прав и шлема попал в больницу после ДТП на трассе

Вечером в четверг, 4 июня, на 213 км дороги Омск-Муромцево произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-217030 при повороте налево на заправку не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Альфа», который ехал навстречу.
В результате 16-летний водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.
Полиция проводит проверку. По её итогам будут приняты процессуальные решения в отношении водителя легкового автомобиля. В отношении водителя мотоцикла уже возбуждены административные дела за управление без права управления и езду без мотошлема. Мать подростка также привлекли к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права. Мотоцикл помещён на специализированную стоянку.
Окончательные причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.