В Омской области 16-летний мотоциклист без прав и шлема попал в больницу после ДТП на трассе

Полиция проводит проверку. По её итогам будут приняты процессуальные решения в отношении водителя легкового автомобиля. В отношении водителя мотоцикла уже возбуждены административные дела за управление без права управления и езду без мотошлема. Мать подростка также привлекли к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права. Мотоцикл помещён на специализированную стоянку.