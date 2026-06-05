СК завел уголовное дело об убийстве мужчины в Раменском

В нем отмечается, что между двумя мужчинами в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт. В результате один из них нанес оппоненту ножевые ранения и задушил его. Затем мужчина привез тело потерпевшего к его дому, где оставил и свел счеты с жизнью.