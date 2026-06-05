СК завел уголовное дело об убийстве мужчины в Раменском

«Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 53-летнего местного жителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что между двумя мужчинами в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт. В результате один из них нанес оппоненту ножевые ранения и задушил его. Затем мужчина привез тело потерпевшего к его дому, где оставил и свел счеты с жизнью.
«Следователем проведен осмотр места происшествия, планируется назначение комплекса судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, молекулярно-генетическая и взрывотехническая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказали в областном ГСУ СК.
В свою очередь в прокуратуре Подмосковья добавили, что ход и результаты расследования уголовного дела контролирует Раменская городская прокуратура.