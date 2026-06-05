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СК завел уголовное дело об убийстве мужчины в Раменском

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в Раменском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 53-летнего местного жителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что между двумя мужчинами в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт. В результате один из них нанес оппоненту ножевые ранения и задушил его. Затем мужчина привез тело потерпевшего к его дому, где оставил и свел счеты с жизнью.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, планируется назначение комплекса судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, молекулярно-генетическая и взрывотехническая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказали в областном ГСУ СК.

В свою очередь в прокуратуре Подмосковья добавили, что ход и результаты расследования уголовного дела контролирует Раменская городская прокуратура.

СК