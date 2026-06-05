В Подмосковье на стройплощадке выявили 92 мигранта

«Сотрудники ОМОН “Пересвет” Главного управления Росгвардии по Московской области оказали силовую поддержку правоохранительным органам при проведении оперативно-профилактического мероприятия на строительной площадке в Котельниках. По итогам рейда проверено 92 иностранных гражданина. Выявлено 36 человек, находящихся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В отношении 22 мигрантов принято решение о принудительном выдворении за пределы страны», — говорится в сообщении.