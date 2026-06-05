Житель Усть-Ордынского приковал цепью свою дочь с бывшем зятем на улице

Как рассказали в пресс-службах региональной прокуратуры и СУ СК, 15 июля 2025 года к мужчине в гости на такси приехала 30-летняя дочь и её 44-летний бывший супруг. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент между мужчинами произошёл словесный конфликт, переросший в драку. Хозяин дома нанёс гостю не менее 10 ударов кулаками и ногами по голове и телу. Повреждения оцениваются как средней степени тяжести.