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Житель Усть-Ордынского приковал цепью свою дочь с бывшем зятем на улице

Перед этим преступник нанёс не менее 10 различных ударов гостю.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 5 июня. В Эхирит-Булагатском районе осудили 56-летнего местного жителя, который избил своего бывшего зятя, а затем приковал его и свою дочь к деревянной балке на улице. Ранее осужденный уже был судим.

Как рассказали в пресс-службах региональной прокуратуры и СУ СК, 15 июля 2025 года к мужчине в гости на такси приехала 30-летняя дочь и её 44-летний бывший супруг. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент между мужчинами произошёл словесный конфликт, переросший в драку. Хозяин дома нанёс гостю не менее 10 ударов кулаками и ногами по голове и телу. Повреждения оцениваются как средней степени тяжести.

Далее ссора продолжилась. Не одобряя состояние дочери и бывшего зятя, осужденный приковал их металлической цепь за ноги к деревянной балке у веранды своего дома. В таком положении потерпевшие находились всю ночь. Утром преступник их сам отпустил.

По факту произошедшего пострадавший мужчина обратился в медучреждение, а затем полицию.

В отношении жителя посёлка возбудили уголовное дело. На суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Свои действия он объяснил тем, что был «сильно зол» на гостей из-за их аморального поведения.

По результатам слушаний исполнительный орган назначил подсудимому год принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Ранее агентство рассказывало, что невменяемый мужчина задушил женщину и до смерти забил ломом знакомого в Приангарье. Фигурант дела признался в жестоком преступлении спустя 21 год.