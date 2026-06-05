Как мошенники обработали мать погибшего на СВО

Ещё одна жительница Волгоградской области стала жертвой мошенников. Преступники сыграли на материнских чувствах: женщина потеряла сына — он погиб в зоне спецоперации на Украине. Злоумышленники этим воспользовались и обработали свою жертву, используя психологическое давление, в том числе, запугивая тем, что средства с её карты будут переведены в недружественное государство, а она будет отвечать по закону, как изменница Родины.
Волгоградка рассказала о каждом шаге аферистов, чтобы другие не попали на их удочку. Подробности в материале vlg.aif.ru.
«Пригласили на открытие мемориала».
В дежурную часть полиции по Октябрьскому району обратилась 44-летняя местная жительница и сообщила о том, что стала жертвой мошенников. Она рассказала, как её шаг за шагом подводили к тому, чтобы она сняла свои сбережения и передала «инкассатору» управления Федерального казначейства по Волгоградской области.
«Началось всё с того, что я увидела пропущенный номер телефона. Решила перезвонить. Трубку взял человек, представился Соколовым. Сказал, что он — сотрудник военного комиссариата. Пригласил нас 9 мая на площадь в честь открытия мемориала погибшим воинам СВО. Сказал, чтобы я взяла документы и фото сына, подошла там к человеку, который будет встречать, назвала паспортные данные — он проведёт куда надо», — вспоминает женщина.
Далее собеседник уточнил — помнил ни она эти данные. Волгоградка, ничего не заподозрив, назвала серию и номер документа. Тот попрощался и повесил трубку.
«Обвинили в поддержке Украины».
Некоторое время спустя Татьяне поступил звонок якобы от специалистов портала Госуслуг. Ей сообщили, что был совершён вход в её личный кабинет. Дали номер телефона, по которому она тут же перезвонила. Ответивший сказал, что свяжет её с сотрудником ФСБ — разбираться в ситуации будут представители этого ведомства.
«ФСБшнику я рассказала всё, что произошло. Он тут же подтвердил: с моего счёта прямо сейчас пытались перевести средства на Украину — 800 тысяч рублей. А, поскольку была задействована моя карта, я буду считаться соучастницей преступления, даже если это сделал кто-то другой», — рассказывает Татьяна.
Лжесиловик предупредил женщину об ответственности по 310-й статью УК РФ — за разглашение данных предварительного расследования. Напомнил: рассказывать о том, что с ней происходит, нельзя абсолютно никому кроме тех, кто ей позвонит.
Чуть позже собеседник снова с ней связался и сообщил, что ей необходимо связаться с банковским надзором, который назначит государственного адвоката — тот поможет застраховать её накопления на время следствия, чтобы их никто не мог ни перевести, ни снять.
«Велел отвезти деньги инкассатору».
Следующий участник схемы, назвавшийся Масловым из банковского надзора, велел волгоградке снять наличку — на него, мол, давит начальство, надо поторопиться, чтобы никто не мог воспользоваться её деньгами.
«Я заказала деньги в банке через личное приложение, поехала и сняла их. Девочки на кассе спрашивали, с чем связано снятие наличных. Говорили насчёт мошенников. Но, меня так хорошо подготовил к посещению банка, что я отвечала им спокойно, убеждала, что всё в порядке», — делится волгоградка.
Преступник связался с ней не в тот же день, а несколькими днями позже. Сказал, что необходимо отвезти деньги в казначейство, где её встретит инкассатор — ему и нужно будет их передать. Он скажет кодовое слово: «Достоевский».
Татьяна так и сделала. Сначала она отвезла 2,7 млн рублей. Затем мошенник позвонил снова и заявил: чтобы быстрее дело закрыть, надо снять остальные сбережения и также передать в казначейство.
Представившийся Масловым был постоянно с ней на связи. Велел снова отвезти деньги «инкассатору».
«Всего потерпевшая передала мошенникам больше 6 млн рублей. Только много позже она поняла, что с ней общаются мошенники и обратилась в полицию», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Возбуждено уголовное дело.