Как мошенники обработали мать погибшего на СВО

«Началось всё с того, что я увидела пропущенный номер телефона. Решила перезвонить. Трубку взял человек, представился Соколовым. Сказал, что он — сотрудник военного комиссариата. Пригласил нас 9 мая на площадь в честь открытия мемориала погибшим воинам СВО. Сказал, чтобы я взяла документы и фото сына, подошла там к человеку, который будет встречать, назвала паспортные данные — он проведёт куда надо», — вспоминает женщина.