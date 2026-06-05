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Наркоферму в Кстовском районе накрыла полиция

В квартире местной жительницы и на даче ее судимого приятеля силовики изъяли партию каннабиса и почти сотню кустов запрещенных растений.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Нижнему Новгороду пресекли деятельность подпольной наркофермы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ходе оперативных мероприятий в квартире на улице Голованова у 58-летней ранее судимой нижегородки обнаружили 30 пакетиков «зип-лок» с растительным веществом. Экспертиза части из них подтвердила наличие каннабиса массой 6,63 грамма. Находившийся в жилище 39-летний приятель женщины рассказал, что владеет дачным участком в Кстовском районе.

При обыске загородного дома оперативники изъяли 90 кустов наркосодержащих растений, а также 12 ламп и фильтр. Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу. Кстовчанину, который ранее уже был судим за аналогичное культивирование, и его сообщнице грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что майнер ответит в суде за кражу электричества на 5 млн рублей в Новинках.