Наркоферму в Кстовском районе накрыла полиция

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Нижнему Новгороду пресекли деятельность подпольной наркофермы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
В ходе оперативных мероприятий в квартире на улице Голованова у 58-летней ранее судимой нижегородки обнаружили 30 пакетиков «зип-лок» с растительным веществом. Экспертиза части из них подтвердила наличие каннабиса массой 6,63 грамма. Находившийся в жилище 39-летний приятель женщины рассказал, что владеет дачным участком в Кстовском районе.
При обыске загородного дома оперативники изъяли 90 кустов наркосодержащих растений, а также 12 ламп и фильтр. Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу. Кстовчанину, который ранее уже был судим за аналогичное культивирование, и его сообщнице грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что майнер ответит в суде за кражу электричества на 5 млн рублей в Новинках.