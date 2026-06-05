Наркоферму в Кстовском районе накрыла полиция

При обыске загородного дома оперативники изъяли 90 кустов наркосодержащих растений, а также 12 ламп и фильтр. Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу. Кстовчанину, который ранее уже был судим за аналогичное культивирование, и его сообщнице грозит до 15 лет лишения свободы.