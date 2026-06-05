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В Екатеринбурге семиклассник едва не сорвался с крыши ради эффектного видео

В Екатеринбурге руферов-семиклассников поставили на учет.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге семиклассник едва не сорвался с крыши многоэтажки. Видео с опасными играми подростков появилось в сети 2 июня. Мальчик спустился с крыши дома на улице Степана Разина на козырек верхнего балкона, после чего не мог залезть обратно.

— Его друзья, находившиеся наверху, лишь смеялись и снимали его на телефоны. В итоге, как выяснилось позже, на помощь подростку пришел прохожий, ставший свидетелем ситуации, — сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Сотрудники полиции установили личности руферов. В тот же день их доставили в отдел полиции № 5. Выяснилось, что все они учатся в 7 классе в одной из школ Ленинского района. Раньше на учете они не состояли. Школьники объяснили, что хотели сделать эффектное видео для соцсетей. В итоге горе-руферов поставили на учет, а родителей привлекли к административной ответственности.