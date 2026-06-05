В Екатеринбурге семиклассник едва не сорвался с крыши ради эффектного видео

Сотрудники полиции установили личности руферов. В тот же день их доставили в отдел полиции № 5. Выяснилось, что все они учатся в 7 классе в одной из школ Ленинского района. Раньше на учете они не состояли. Школьники объяснили, что хотели сделать эффектное видео для соцсетей. В итоге горе-руферов поставили на учет, а родителей привлекли к административной ответственности.