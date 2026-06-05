За 10 дней после присасывания клещей в больницы обратились 182 воронежца

В Воронежской области за десять дней в больницы из-за укусов клещей обратились 182 жителя региона. Всего за сезон помощь врачей потребовалась 842 людям. Данными, актуальными на 1 июня, поделились в региональном управлении Роспотребнадзора в четверг, 4 июня.