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За 10 дней после присасывания клещей в больницы обратились 182 воронежца

Всего за сезон помощь медиков потребовалась 842 жителям региона.

Источник: Freepik

В Воронежской области за десять дней в больницы из-за укусов клещей обратились 182 жителя региона. Всего за сезон помощь врачей потребовалась 842 людям. Данными, актуальными на 1 июня, поделились в региональном управлении Роспотребнадзора в четверг, 4 июня.

Специалисты отмечают, что на текущий момент обращаемость пострадавших от укусов клещей в медицинские организации не превышает среднемноголетних значений.

В целях профилактики в местах массового пребывания и отдыха населения проводятся акарицидные обработки. Работы уже провели на площади 1117,7 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях — 225,6 га.

Эффективность мероприятий, как отмечают в Роспотребнадзоре, составляет 100%, поскольку клещи на обработанных территориях обнаружены не были.