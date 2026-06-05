За 10 дней после присасывания клещей в больницы обратились 182 воронежца

В Воронежской области за десять дней в больницы из-за укусов клещей обратились 182 жителя региона. Всего за сезон помощь врачей потребовалась 842 людям. Данными, актуальными на 1 июня, поделились в региональном управлении Роспотребнадзора в четверг, 4 июня.
Специалисты отмечают, что на текущий момент обращаемость пострадавших от укусов клещей в медицинские организации не превышает среднемноголетних значений.
В целях профилактики в местах массового пребывания и отдыха населения проводятся акарицидные обработки. Работы уже провели на площади 1117,7 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях — 225,6 га.
Эффективность мероприятий, как отмечают в Роспотребнадзоре, составляет 100%, поскольку клещи на обработанных территориях обнаружены не были.