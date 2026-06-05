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Житель Татарстана привез в Самару штурмовую винтовку и гранаты

Мужчине грозит срок за незаконное хранение оружия в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Железнодорожный районный суд Самары рассмотрит дело жителя Татарстана. Мужчину обвиняют в незаконном хранении штурмовой винтовки, трех гранат и двенадцати запалов. Оружие нашли в его автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Обвиняемый привез штурмовую винтовку Haenel MK 556-А2 иностранного производства и боевые гранаты. Согласно заключению сотрудников службы, оружие и боеприпасы пригодны для использования», — рассказали в суде.

64-летнего мужчину обвиняют по двум статьям: незаконное хранение оружия и боеприпасов. Сотрудники полиции изъяли оружие в прицепе и салоне его автомобиля. По ходатайству следствия обвиняемого заключили под стражу. Первое заседание суда назначено на 9 июня 2026 года.