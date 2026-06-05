Житель Татарстана привез в Самару штурмовую винтовку и гранаты

64-летнего мужчину обвиняют по двум статьям: незаконное хранение оружия и боеприпасов. Сотрудники полиции изъяли оружие в прицепе и салоне его автомобиля. По ходатайству следствия обвиняемого заключили под стражу. Первое заседание суда назначено на 9 июня 2026 года.