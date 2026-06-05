842 жителя Воронежской области пострадали от клещей с начала сезона

Чтобы минимизировать риски, ведомство рекомендует регулярно скашивать траву и убирать мусор на участках, а при выездах на природу использовать репелленты и проводить осмотры одежды. Если клещ всн же прицепился, его необходимо удалить в ближайшем травмпункте. При возникновении тревожных симптомов в течение двух недель после укуса — повышении температуры или изменении цвета кожи в месте укуса — следует немедленно обратиться к врачу.