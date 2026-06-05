В Ростовской области участников банды осудили за обналичивание 500 млн рублей

Двум подсудимым назначили 6 лет и 4,5 года колонии общего режима, остальным участникам дела — от 2,5 до 3 лет условно. Также у осужденных конфискуют имущество на общую сумму в 36 млн публей. Дополнительно всем пятерым в течение двух лет запретили заниматься предпринимательской деятельностью. Приговор в силу еще не вступил.