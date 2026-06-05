СМИ: при ударе БПЛА по сухогрузам в Азовском море погибли пять человек

В Азовском море в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на два грузовых судна погибли пять граждан Азербайджана. Об этом сообщает агентство «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на публикации местных СМИ.
Под удар попали грузовые теплоходы «Натра» и «Циркон», которые шли без груза из Турции в Ростов-на-Дону для загрузки на борт партии зерна. По информации источников, в каждый из сухогрузов попало по четыре ударных БПЛА.
Все погибшие в результате налета были наемными моряками из Азербайджана, а сами сухогрузы ходили под иностранными флагами и юридически не были связаны с Баку.
Ранее атаке со стороны ВСУ подвергся зерновоз «Волго-Балт», следовавший под российским флагом из Ростовской области в Краснодарский край. В результате удара погиб один член экипажа.